Известному немецкому легкоатлету не разрешили участвовать в Играх из-за протеза

Двукратный чемпион Паралимпийских игр по прыжкам в длину с разбега немец Маркус Рем получил отказ в участии на Олимпийских играх в Токио. Это решение было принято Международным спортивным судом в Лозанне.

У легкоатлета на правой ноге ниже колена стоит протез. Спортсмену отказали в участии в Олимпийских играх из-за правила, в котором говорится, что протез является вспомогательным механическим средством.

Однако Рем будет стартовать на Паралимпийских играх, которые пройдут с 24 августа по 5 сентября. Несколько дней назад он объявил, что войдёт в состав немецкой сборной.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии коронавируса соревнования были перенесены на год и теперь состоятся с 23 июля по 8 августа 2021 года.