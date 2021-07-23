Российские спортсмены были в стильной форме, Осака зажгла огонь Игр в Токио. Фото открытия

Сегодня, 23 июля, в Токио состоялась церемония открытия летних Олимпийских игр. Российские спортсмены вышли на арену 77-ми по счёту среди всех сборных. Знаменосцами на церемонии открытия Игр стали олимпийские чемпионы: волейболист Максим Михайлов и фехтовальщица Софья Великая. На крупных турнирах спортсменам из России запрещено выступать под национальным флагом и использовать гимн страны. На Токийских играх национальная сборная будет выступать под флагом Олимпийского комитета России (ОКР).
Японская теннисистка Наоми Осака была одним из факелоносцев, участвующих в церемонии зажжения олимпийского огня. Именно ей выпала честь зажечь огонь олимпийских игр. Среди главных принципов токийских игр — гендерное равенство, гармония и разнообразие. Наоми была выбрана Организационным комитетом на эту роль, как спортсменка, которая олицетворяет собой данную философию.
Лучшие кадры с церемонии открытия XXXII летних Олимпийских игр в Токио — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.
- 23 июля 2021
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