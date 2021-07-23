Россия — Аргентина: онлайн-трансляция волейбольного матча начнётся в 8:20 мск

Мужская сборная Олимпийского комитета России по волейболу первую игру на Играх в Токио проведёт 24 июля против команды Аргентины. Онлайн-трансляция матча начнётся в 8:20 по московскому времени.

На групповом этапе российские волейболисты также встретятся с командами США, Бразилии, Франции и Туниса. В плей-офф выйдут по 4 лучшие команды из каждой группы.

На Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро в 2016 году мужская сборная России по волейболу заняла четвёртое место, не сумев защитить титул, завоёванный в 2012 году. В полуфинале россияне уступили будущим чемпионам из Бразилии (0:3), а в матче за третье место потерпели поражение от команды США (2:3).

Пять лет назад россияне также играли со сборной Аргентины в группе и потерпели поражение со счётом 1:3.