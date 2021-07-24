Анастасия Галашина вышла в финал Олимпийского турнира по стрельбе

Российская спортсменка Анастасия Галашина на Олимпийском турнире по стрельбе из пневматических винтовок (10 м), проходящем в Асаке (Япония) на арене «Асака Шутинг Рейндж», сумела квалифицироваться в финал.
Россиянка заняла восьмое место, набрав 628,5 баллов, в то время, как у лидера – представительницы Дании Жанетт Дуэстад на счету 632,9.
Финальная стадия соревнований состоится сегодня, начало – 4:45 мск.
Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год и теперь состоятся с 23 июля по 8 августа 2021 года. Россию в Токио представят 335 спортсменов, которые выступят в 33 видах спорта. На Олимпиаде-2020 россияне не примут участия в розыгрыше медалей в баскетболе, бейсболе/софтболе, гольфе, сёрфинге, скейтбординге, футболе и хоккее на траве.
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