Россиянка Ирина Долгова вышла в 1/8 финала олимпийского турнира по дзюдо

Россиянка Ирина Долгова вышла в 1/8 финала соревнований по дзюдо на летних Олимпийских играх 2020 года в Токио в весовой категории до 48 кг. В 1/16 финала она победила Соню Бхатту из Непала (10:0). За выход в четвертьфинал Долгова поспорит с соперницей из Китайского Тайбэя.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год и теперь состоятся с 23 июля по 8 августа 2021 года. Россию в Токио представят 335 спортсменов, которые выступят в 33 видах спорта. На Олимпиаде-2020 россияне не примут участие в розыгрыше медалей в баскетболе, бейсболе/софтболе, гольфе, сёрфинге, скейтбординге, футболе и хоккее на траве.

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