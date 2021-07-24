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Далалоян не сумел выйти в финал упражнения на перекладине на ОИ-2021

Далалоян не сумел выйти в финал упражнения на перекладине на ОИ-2020
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Российский гимнаст Артур Далалоян не смог выйти в финал упражнения на перекладине на Олимпийских играх в Токио.

В квалификации Артур набрал 13,700 балла и не попал в восьмёрку лучших, которая выступит в финале.

Далалоян — трёхкратным чемпион мира, пятикратный чемпион Европы. На перекладине в 2019 году завоевал бронзовую медаль чемпионата мира.

Напомним, премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга объявил о вводе в Токио с 12 июля режима чрезвычайной ситуации из-за роста количества случаев заражения ковидом. Ранее стало известно, что церемонии открытия и закрытия летних Игр также пройдут без зрителей. Однако разрешено присутствовать VIP-гостям.

Олимпиада пройдёт с 23 июля по 8 августа.

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