Российский гимнаст Артур Далалоян заплакал во время выступления на Олимпиаде-2020

Российский гимнаст Артур Далалоян заплакал во время выступления в квалификации на Олимпийских играх в Токио (Япония). В апреле спортсмен получил серьёзную травму ахиллова сухожилия, но форсировал восстановление к Играм-2020.

«Я не смог совладать со своими эмоциями, произошёл такой шквал внутри. С одной стороны, меня переполняли эмоции радости за то, что я нашёл в себе силы выйти на опорный прыжок и вольные упражнения. С другой стороны, это эмоции расстройства, потому что я ждал от себя большего, был уверен, что смогу выйти и сделать вольные упражнения более достойно», — приводит слова Далалояна РИА «Новости».

В квалификации Далалоян выступил в шести видах программы, хотя планировалась, что опорный прыжок и вольные упражнения он пропустит.

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