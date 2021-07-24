Российский гимнаст Артур Далалоян заплакал во время выступления на Олимпиаде-2020

Российский гимнаст Артур Далалоян заплакал во время выступления в квалификации на Олимпийских играх в Токио (Япония). В апреле спортсмен получил серьёзную травму ахиллова сухожилия, но форсировал восстановление к Играм-2020.
«Я не смог совладать со своими эмоциями, произошёл такой шквал внутри. С одной стороны, меня переполняли эмоции радости за то, что я нашёл в себе силы выйти на опорный прыжок и вольные упражнения. С другой стороны, это эмоции расстройства, потому что я ждал от себя большего, был уверен, что смогу выйти и сделать вольные упражнения более достойно», — приводит слова Далалояна РИА «Новости».
В квалификации Далалоян выступил в шести видах программы, хотя планировалась, что опорный прыжок и вольные упражнения он пропустит.
В нашем «инстаграме» тоже горит олимпийский огонь. Подписывайся
- 24 июля 2021
-
07:29
-
07:27
-
07:21
-
07:15
-
06:59
-
06:51
-
06:37
-
06:35
-
06:31
-
06:24
-
06:23
-
06:22
-
06:10
-
06:10
-
05:59
-
05:51
-
05:40
-
05:29
-
05:29
-
05:20
-
05:16
-
05:13
-
04:53
-
04:45
-
04:40
-
04:34
-
04:14
-
04:03
-
03:55
-
03:41
-
02:50
-
02:42
-
02:25
-
01:59
-
00:59