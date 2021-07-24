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Дзюдоистка Дарья Белодед принесла Украине первую медаль на Олимпиаде-2021

Дзюдоистка Дарья Белодед принесла Украине первую медаль на Олимпиаде-2020
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Украинка Дарья Белодед завоевала бронзовую медаль в соревнованиях по дзюдо в весовой категории до 48 кг в рамках летних Олимпийских игр в Токио (Япония). В противостоянии за третье место она победила представительницу Израиля Ширу Ришони. Это первая медаль Украины на Олимпиаде-2020.

В финале встретятся Дистрия Красники из Косово и японка Фуна Тонаки.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год и теперь состоятся с 23 июля по 8 августа 2021 года. Россию в Токио представят 335 спортсменов, которые выступят в 33 видах спорта. На Олимпиаде-2020 россияне не примут участия в розыгрыше медалей в баскетболе, бейсболе/софтболе, гольфе, сёрфинге, скейтбординге, футболе и хоккее на траве.

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Олимпиада 2020. Дзюдо
Женщины. До 48 кг. За 3-е место
24 июля 2021, суббота. 12:40 МСК
Окончено
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Новости. Олимпиада 2020
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