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Венгерский саблист Арон Силадьи выиграл золото Олимпийских игр 2021 года в Токио

Венгерский саблист Арон Силадьи стал трёхкратным олимпийским чемпионом
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Венгерский саблист Арон Силадьи выиграл золотую медаль на летних Олимпийских играх — 2020 в Токио (Япония). В финале он победил итальянца Луиджи Самеле со счётом 15:7. 31-летний венгр стал трёхкратным олимпийским чемпионом.

Обладателем бронзовой награды стал представитель Южной Кореи Чун Хван Ким.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год и теперь состоятся с 23 июля по 8 августа 2021 года. Россию в Токио представят 335 спортсменов, которые выступят в 33 видах спорта. На Олимпиаде-2020 россияне не примут участие в розыгрыше медалей в баскетболе, бейсболе/софтболе, гольфе, сёрфинге, скейтбординге, футболе и хоккее на траве.

Олимпиада 2020. Фехтование
Мужчины. Сабля. Финал
24 июля 2021, суббота. 15:15 МСК
Окончено
1
Арон Силадьи
Венгрия
2
Луиджи Самеле
Италия
3
Чун Хван Ким
Южная Корея
Комментарии
Новости. Олимпиада 2020
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