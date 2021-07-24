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Итальянский тхэквондист Вито Деллаквила выиграл золото на Олимпиаде-2021 в категории до 58 кг

Итальянский тхэквондист Вито Деллаквила стал олимпийским чемпионом в категории до 58 кг
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Итальянец Вито Деллаквила стал победителем соревнований по тхэквондо в весовой категории до 58 кг в рамках летних Олимпийских игр в Токио (Япония). В финале он одолел представителя Туниса Мохамеда Джендуби со счётом 16:12.

Обладателями бронзы стали россиянин Михаил Артамонов и Янг Юн из Южной Кореи.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год и теперь состоятся с 23 июля по 8 августа 2021 года. Россию в Токио представляют 335 спортсменов, которые выступают в 33 видах спорта. На Олимпиаде-2020 россияне не примут участия в розыгрыше медалей в баскетболе, бейсболе/софтболе, гольфе, сёрфинге, скейтбординге, футболе и хоккее на траве.

Олимпиада 2020. Тхэквондо
Мужчины. До 58 кг. Финал.
24 июля 2021, суббота. 15:45 МСК
Окончено
1
Вито Деллаквила
Италия
2
Мохамед Джендуби
Тунис
3
Янг Юн
Южная Корея
3
Михаил Артамонов
Россия
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Новости. Олимпиада 2020
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