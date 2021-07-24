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12-летняя девочка из Сирии завершила своё выступление на Олимпиаде-2020 в Токио

12-летняя девочка из Сирии завершила своё выступление на Олимпиаде-2020 в Токио
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Самая юная участница Олимпийских игр за последние 53 года Хенд Заза, представляющая Сирию в настольном теннисе, завершила своё выступление на Олимпиаде-2020 в Токио.

В матче квалификации она встречалась с 39-летней Лю Цзя из Австрии. Борьбу 12-летняя сирийка смогла навязать лишь в начале каждого из сетов, уступив в итоге всухую со счётом 0:4. Теперь натурализованная китаянка в матче первого раунда сыграет с украинкой Ганной Гапоновой.

«Это был отличный урок. В следующий раз я буду ещё усерднее работать, чтобы пройти первый, второй и третий раунды», — цитирует Зазу idnes.cz.

Хенд Заза начала заниматься настольным теннисом уже в пять лет. Сейчас она является чемпионкой своей страны во всех возрастных категориях. Заза успешно преодолела отбор в Токио-2020, выиграв западноазиатскую квалификацию в Аммане в борьбе за единственную путевку на Игры.

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