12-летняя девочка из Сирии завершила своё выступление на Олимпиаде-2020 в Токио

Самая юная участница Олимпийских игр за последние 53 года Хенд Заза, представляющая Сирию в настольном теннисе, завершила своё выступление на Олимпиаде-2020 в Токио.

В матче квалификации она встречалась с 39-летней Лю Цзя из Австрии. Борьбу 12-летняя сирийка смогла навязать лишь в начале каждого из сетов, уступив в итоге всухую со счётом 0:4. Теперь натурализованная китаянка в матче первого раунда сыграет с украинкой Ганной Гапоновой.

«Это был отличный урок. В следующий раз я буду ещё усерднее работать, чтобы пройти первый, второй и третий раунды», — цитирует Зазу idnes.cz.

Хенд Заза начала заниматься настольным теннисом уже в пять лет. Сейчас она является чемпионкой своей страны во всех возрастных категориях. Заза успешно преодолела отбор в Токио-2020, выиграв западноазиатскую квалификацию в Аммане в борьбе за единственную путевку на Игры.