Чемпион ОИ-2020 из Ирана рассказал, как совмещал тренировки с работой медбрата

Иранский спортсмен Джавад Форугхи стал победителем соревнований по стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров на летних Олимпийских играх — 2020 в Токио. На пресс-конференции иранец поделился с журналистами историей о том, как он готовился к турниру, продолжая работать медбратом в коронавирусной больнице.
«Счастлив, что выполнил свою работу. Как медбрат я боролся с пандемией, и прошлый год был очень тяжёлый. Как стрелок я много работал в последние два года ради этого момента. Много раз после ночных смен в больнице я сразу же шёл на тренировку и готовился к будущим соревнованиям. После того как я заразился коронавирусом, мне пришлось проводить онлайн-тренировки и участвовать в онлайн-соревнованиях, которые проводила федерация. Это помогло мне добраться до Олимпиады и не сбиться с пути», — сказал Форгухи на пресс-конференции.
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