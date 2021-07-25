Российский шпажист Павел Сухов не смог выйти в 1/16 финала Олимпиады в Токио
Поделиться
Российский фехтовальщик на шпаге Павел Сухов не смог пробиться в 1/16 финала Олимпиады в Токио. В 1/32 финала он проиграл представителю Швейцарии Беньямиу Штеффену со счётом 12:15.
За выход в 1/8 финала швейцарец встретится с представителем Украины Игорем Рейзлиным. Бой начнётся сегодня, 25 июля, в 5:55 мск.
Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год и стартовали 23 июля 2021 года. Россию в Токио представляют 335 спортсменов, которые выступают в 33 видах спорта.
На Олимпиаде-2020 россияне не примут участия в розыгрыше медалей в баскетболе, бейсболе/софтболе, гольфе, сёрфинге, скейтбординге, футболе и хоккее на траве.
Комментарии
- 25 июля 2021
-
04:44
-
04:35
-
04:21
-
03:55
-
03:37
-
00:57
-
00:41
-
00:30
- 24 июля 2021
-
23:25
-
22:47
-
22:23
-
22:03
-
21:57
-
21:36
-
21:15
-
21:00
-
21:00
-
20:42
-
20:33
-
19:33
-
18:57
-
18:48
-
18:46
-
18:21
-
18:19
-
18:05
-
17:37
-
17:36
-
17:30
-
17:11
-
17:11
-
17:00
-
16:52
-
16:36
-
16:35
Партнерский контент