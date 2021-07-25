Российский шпажист Павел Сухов не смог выйти в 1/16 финала Олимпиады в Токио

Российский фехтовальщик на шпаге Павел Сухов не смог пробиться в 1/16 финала Олимпиады в Токио. В 1/32 финала он проиграл представителю Швейцарии Беньямиу Штеффену со счётом 12:15.

За выход в 1/8 финала швейцарец встретится с представителем Украины Игорем Рейзлиным. Бой начнётся сегодня, 25 июля, в 5:55 мск.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год и стартовали 23 июля 2021 года. Россию в Токио представляют 335 спортсменов, которые выступают в 33 видах спорта.

На Олимпиаде-2020 россияне не примут участия в розыгрыше медалей в баскетболе, бейсболе/софтболе, гольфе, сёрфинге, скейтбординге, футболе и хоккее на траве.