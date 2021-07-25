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Сборная России по стрельбе из лука обыграла украинок и вышла в четвертьфинал ОИ-2021

Сборная России по стрельбе из лука обыграла украинок и вышла в четвертьфинал ОИ-2021
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Сборная России по стрельбе из лука (Светлана Гомбоева, Елена Осипова и Ксения Перова) победила национальную команду Украины (Вероника Марченко, Анастасия Павлова и Лидия Сиченикова) в 1/8 финала Олимпийских игр в Токио.

В четвертьфинале сборная России встретится с национальной командой США. Начало противостояния – 25 июля 8:30 мск.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год и стартовали 23 июля 2021 года. Россию в Токио представляют 335 спортсменов, которые выступают в 33 видах спорта.

На Олимпиаде-2020 россияне не примут участия в розыгрыше медалей в баскетболе, бейсболе/софтболе, гольфе, сёрфинге, скейтбординге, футболе и хоккее на траве.

Олимпиада 2020. Стрельба из лука
Женщины. Командное первенство. 1/8 финала
25 июля 2021, воскресенье. 03:30 МСК
Окончено
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