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Наталья Кузютина вышла в 1/8 финала Олимпийских игр – 2020 по дзюдо

Наталья Кузютина вышла в 1/8 финала Олимпийских игр – 2020 по дзюдо
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На Олимпийских играх – 2020 в Токио на арене «Ниппон Будокан» состоялся поединок 1/16 финала по дзюдо у женщин в весовой категории до 52 кг, где россиянка Наталья Кузютина одержала победу над Кристин Хименес из Панамы со счётом 10:0 и вышла в следующий раунд турнира.

Отметим, старт поединков 1/8 финала запланирован на 6:15 мск.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год и стартовали 23 июля 2021 года. Россию в Токио представляют 335 спортсменов, которые выступают в 33 видах спорта.

На Олимпиаде-2020 россияне не примут участия в розыгрыше медалей в баскетболе, бейсболе/софтболе, гольфе, сёрфинге, скейтбординге, футболе и хоккее на траве.

Олимпиада 2020. Дзюдо
Женщины. До 52 кг. 1/16 финала
25 июля 2021, воскресенье. 05:00 МСК
Идёт
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