Россиянин Ходос уступил итальянцу Сантарелли в 1/16 финала ОИ-2020 по фехтованию

В Тибе (Япония) на стадионе «Макухари Мэссэ» состоялись соревнования 1/16 финала Олимпийских игр – 2020 у мужчин в фехтовании на шпагах, где представитель России Сергей Ходос уступил Андреа Сантарелли из Италии со счётом 10:15.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год и стартовали 23 июля 2021 года. Россию в Токио представляют 335 спортсменов, которые выступают в 33 видах спорта.

На Олимпиаде-2020 россияне не примут участия в розыгрыше медалей в баскетболе, бейсболе/софтболе, гольфе, сёрфинге, скейтбординге, футболе и хоккее на траве.

Напомним, ранее Лариса Коробейникова вышла в 1/8 финала турнира ОИ-2020 по фехтованию.