Александр Вязовкин вышел в полуфинал турнира по гребле на ОИ-2020 в одиночном разряде

В Одайбе (Япония) на арене «Си Форест Вотервей» состоялись заплывы соревнований 1/4 финала Олимпийских игр – 2020 по академической гребле у мужчин в одиночном разряде, где представитель России Александр Вязовкин вышел в полуфинал А/В, продемонстрировав результат 7:20.04.

Лучшее время у датчанина Сверри Сандберг Ниельсена — 7:10.52.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год и стартовали 23 июля 2021 года. Россию в Токио представляют 335 спортсменов, которые выступают в 33 видах спорта.



На Олимпиаде-2020 россияне не примут участия в розыгрыше медалей в баскетболе, бейсболе/софтболе, гольфе, сёрфинге, скейтбординге, футболе и хоккее на траве.