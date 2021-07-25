Александр Вязовкин вышел в полуфинал турнира по гребле на ОИ-2020 в одиночном разряде
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В Одайбе (Япония) на арене «Си Форест Вотервей» состоялись заплывы соревнований 1/4 финала Олимпийских игр – 2020 по академической гребле у мужчин в одиночном разряде, где представитель России Александр Вязовкин вышел в полуфинал А/В, продемонстрировав результат 7:20.04.
Лучшее время у датчанина Сверри Сандберг Ниельсена — 7:10.52.
Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год и стартовали 23 июля 2021 года. Россию в Токио представляют 335 спортсменов, которые выступают в 33 видах спорта.
На Олимпиаде-2020 россияне не примут участия в розыгрыше медалей в баскетболе, бейсболе/софтболе, гольфе, сёрфинге, скейтбординге, футболе и хоккее на траве.
Олимпиада 2020. Академическая гребля
Мужчины. Одиночка. 1/4 финала
25 июля 2021, воскресенье. 05:40 МСК
Окончено
1
Дамир Мартин
Хорватия
7:17.71 Q
1
Сверри Сандберг Ниельсен
Дания
7:10.52 Q
1
Оливер Цайдлер
Германия
7:12.75 Q
1
Кьетиль Борш
Норвегия
7:10.97 Q
2
Лука Вертейн Феррейра
Бразилия
7:14.26 Q
2
Тревор Джонс
Канада
7:17.65 Q
2
Стефанос Нтускос
Греция
7:12.77 Q
2
Бендегуз Петервари-Мольнар
Венгрия
7:24.63 Q
3
Дженнаро Альберто Ди Мауро
Италия
7:26.25 Q
3
Рюта Аракава
Япония
7:26.04 Q
3
Миндаугас Гришконис
Литва
7:16.71 Q
3
Александр Вязовкин
Россия
7:20.04 Q
Комментарии
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