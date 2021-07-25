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Чимрова и Суркова не сумели выйти в финал на стометровке баттерфляем на ОИ-2020

Чимрова и Суркова не сумели выйти в финал на стометровке баттерфляем на ОИ-2020
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В Токио (Япония) на арене «Токио Акватикс Центр» состоялись полуфинальные заплывы Олимпийских игр – 2020 баттерфляем у женщин на дистанцию 100 метров. Победу одержала представительница Китая — Юйфэй Чжан (55.89), за ней финишировала Мари Ваттель из Франции (56.16), а замкнула тройку австралийка Эмма Маккеон (56.33).

Лучшая среди россиянок – Светлана Чимрова (57.54), которая заняла 11-е место. Ещё одна представительница – Арина Суркова (57.72), финишировавшая на 14-й позиции.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год и стартовали 23 июля 2021 года. Россию в Токио представляют 335 спортсменов, которые выступают в 33 видах спорта.

На Олимпиаде-2020 россияне не примут участия в розыгрыше медалей в баскетболе, бейсболе/софтболе, гольфе, сёрфинге, скейтбординге, футболе и хоккее на траве.

Олимпиада 2020. Плавание
Женщины. 100 м баттерфляй. 1/2 финала
25 июля 2021, воскресенье. 04:40 МСК
Окончено
1
Юйфэй Чжан
Китай
55.89, Q
2
Мари Ваттель
Франция
56.16, Q
3
Эмма Маккеон
Австралия
56.33, Q
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Новости. Олимпиада 2020
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