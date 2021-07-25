Бацарашкина прокомментировала инцидент с судьями в финале соревнований по стрельбе на ОИ

Россиянка Виталина Бацарашкина, завоевавшая золотую медаль Олимпийских игр в Токио в стрельбе из пистолета с 10 м, прокомментировала инцидент с судьями в финале соревнований. Ранее стало известно, что в финале произошёл сбой электроники, и спортсменке сначала засчитали 0, но потом судьи разрешили выполнить выстрел повторно.
«Это был не сбой в системе при последнем выстреле, а, скорее, в работе судей. Я отложила свой выстрел, все сделали, а я нет. Было ещё 27 секунд, и я могла спокойно поднять пистолет и доделать свою попытку. Но они подали команду „стоп“. Я им сказала об этом, и они дали мне заново 50 секунд на выстрел. Отчасти это помогло, отдохнула немного.
Не думала, что может быть золото. Я бы не сказала, что с этой медалью смысл моей карьеры завершен. Я хочу ещё пострелять. Да, наверное, в этом виде, но есть ещё и другие дисциплины», — цитирует Бацарашкину сайт «Матч ТВ».
- 25 июля 2021
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