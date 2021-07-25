Женская сборная России по спортивной гимнастике лидирует в квалификации Олимпиады-2020

Женская сборная России по спортивной гимнастике захватила лидерство на групповом этапе многоборья после двух дисциплин на Олимпийских играх — 2020 в Токио (Япония). В сумме россиянки набрали 171,629 балла.

В индивидуальном многоборье три лучших результата у россиянок: Ангелины Мельниковой (57,132), Владиславы Уразовой (57,099) и Виктории Листуновой (56,932).

В опорном прыжке лидирует ещё одна россиянка — Лилия Ахаимова (14,699), в упражнениях на брусьях — Анастасия Ильянкова (14,966).

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Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год и стартовали 23 июля 2021 года. Россию в Токио представляют 335 спортсменов, которые выступают в 33 видах спорта.