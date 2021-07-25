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Китаянки победили на Олимпиаде-2021 в прыжках в воду с 3-метрового трамплина

Китаянки победили на Олимпиаде-2020 в прыжках в воду с 3-метрового трамплина
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Китаянки Хань Ван и Хинмао Ши выиграли золото Олимпийских игр в Токио в синхронных прыжках в воду с 3-метрового трамплина. Серебро завоевали канадки, бронзу — немки.

Прыжки в воду. Олимпийские игры. Токио. Женщины. Трамплин. 3 м
1. Хань Ван / Хинмао Ши (Китай) — 326,40.
2. Дженнифер Абель / Мелисса Ситрини-Болье (Канада) — 300,78.
3. Тина Панзел / Лена Хентшелл (Германия) — 284,97.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год. Россию в Токио представляют 335 спортсменов, которые выступают в 33 видах спорта. На Олимпиаде-2020 россияне не примут участия в розыгрыше медалей в баскетболе, бейсболе/софтболе, гольфе, сёрфинге, скейтбординге, футболе и хоккее на траве.

Олимпиада 2020. Прыжки в воду
Женщины. Синхронный трамплин 3 м. Финал
25 июля 2021, воскресенье. 09:00 МСК
Окончено
1
Китай
326.40
2
Канада
300.78
3
Германия
284.97
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Новости. Олимпиада 2020
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