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Журова — о первом золоте России: стрелки у нас всегда были сильные. Оправдали надежды

Журова — о первом золоте России: стрелки у нас всегда были сильные. Оправдали надежды
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Российская конькобежка Светлана Журова поздравила Виталину Бацарашкину с завоеванием золотой медали на Играх в Токио.

«Поздравляю нашу спортсменку! Я смотрела и до этого говорила, что на стрельбу надеюсь. Мы со стрелками часто рядом тренировались, очень переживаю за них. Надежды оправдались: серебро и золото, большие молодцы. Как всегда, с какими-то препонами, но наши девчонки такие моменты используют в пользу. Кто-то говорит: «Ой, организаторы как-то не так с нами поступили». А здесь, наоборот, собрались, и это повлияло на хороший результат. У нас стрелки всегда были сильными. Я очень переживала, потому что на прошлой Олимпиаде они выступили хуже, чем могли. Сейчас решили всё компенсировать.

Перспективы у наших есть, понятно, что не первое общекомандное место, но достаточно достойно выступим. В моём понимании, вполне себе возможно занять третье-пятое место. Японцы рванули вперёд сейчас, Олимпиада проходит в их стране. Сейчас идут виды, где японцы забирают то, что должны забрать. А видов спорта ещё много, потихоньку насобираем. Надеюсь, будет некий медальный урожай», — сказала Журова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

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