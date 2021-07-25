Австрийская велогонщица Кизенхофер завоевала золото ОИ-2020, Дронова — 39-я

Австрийская велогонщица Анна Кизенхофер стал победительницей шоссейной групповой гонки на Олимпийских играх – 2020 в Токио (Япония).

Спортсменка преодолела дистанцию в 137 км за 3 часа 52 минуты и 45 секунд. Вслед за Кизенхофер финишировала голландка Аннемик ван Влёйтен. Третьей стала итальянка Элиза Лонго Боргини. Единственная россиянка Тамара Дронова заняла 39-ю позицию, проиграв лидеру более 8 минут.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год и стартовали 23 июля 2021 года. Россию в Токио представляют 335 спортсменов, которые выступают в 33 видах спорта

На Олимпиаде-2020 россияне не примут участия в розыгрыше медалей в баскетболе, бейсболе/софтболе, гольфе, сёрфинге, скейтбординге, футболе и хоккее на траве.