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Российская рапиристка Лариса Коробейникова завоевала бронзу на Олимпиаде-2020 в Токио

Российская рапиристка Лариса Коробейникова завоевала бронзу на Олимпиаде-2020 в Токио
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Российская фехтовальщица на рапирах Лариса Коробейникова завоевала бронзовую награду Олимпийских игр — 2020 в Токио (Япония). В поединке за третье место Коробейникова со счётом 15:14 одолела итальянку Аличе Вольпи (4).

Отметим, за золото Олимпиады в соревнованиях рапиристок сразятся россиянка Инна Дериглазова и американка Ли Кифер.

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Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год и стартовали 23 июля 2021 года. Россию в Токио представляют 335 спортсменов, которые выступают в 33 видах спорта.

На Олимпиаде-2020 россияне не примут участия в розыгрыше медалей в баскетболе, бейсболе/софтболе, гольфе, сёрфинге, скейтбординге, футболе и хоккее на траве.

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