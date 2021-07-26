Расписание Олимпийских игр — 2020: соревнования 27 июля

Завтра, 27 июля, на летних Олимпийских играх — 2020 в Токио (Япония) будут разыграны 22 комплекта медалей. Предлагаем вашему вниманию расписание соревнований.
Олимпийские игры. Токио. Расписание соревнований. 27 июля
00:30. Триатлон. Женщины. Финал.
03:58. Академическая гребля. Мужчины. Четвёрка парная. Финал А.
04:00. Академическая гребля. Женщины. Четвёрка парная. Финал А.
04:50. Плавание. Мужчины. 200 м вольный стиль. Финал.
05:00. Плавание. Женщины. 100 м на спине. Финал.
05:00. Стрельба. Пневматический пистолет, 10 м. Микст. Финал.
05:10. Плавание. Мужчины. 100 м на спине. Финал.
05:20. Плавание. Женщины. 100 м брасс. Финал.
09:00. Велоспорт. Маунтинбайк. Женщины. Кросс-кантри. Финал.
09:00. Прыжки в воду. Женщины. Синхронная вышка 10 м. Финал.
09:00. Стрельба. Пневматическая винтовка, 10 м. Микст. Финал.
09:30. Гребной слалом. Женщины. Байдарка-одиночка. Финал.
09:50. Тяжёлая атлетика. Женщины. До 59 кг. Группа А.
11:00. Конный спорт. Выездка. Командное первенство. Специальная программа. Финал.
12:35. Дзюдо. Женщины. До 63 кг. Финал.
13:00. Дзюдо. Мужчины. До 81 кг. Финал.
13:30. Фехтование. Женщины. Командная шпага. Финал.
13:45. Спортивная гимнастика. Женщины. Командное многоборье. Финал.
13:50. Тяжёлая атлетика. Женщины. До 64 кг. Группа А.
14:00. Софтбол. Финал.
16:00. Тхэквондо. Женщины. Свыше 67 кг. Финал.
16:15. Тхэквондо. Мужчины. Свыше 80 кг. Финал.
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