Расписание Олимпийских игр — 2020: соревнования 27 июля

Завтра, 27 июля, на летних Олимпийских играх — 2020 в Токио (Япония) будут разыграны 22 комплекта медалей. Предлагаем вашему вниманию расписание соревнований.

Олимпийские игры. Токио. Расписание соревнований. 27 июля

00:30. Триатлон. Женщины. Финал.

03:58. Академическая гребля. Мужчины. Четвёрка парная. Финал А.

04:00. Академическая гребля. Женщины. Четвёрка парная. Финал А.

04:50. Плавание. Мужчины. 200 м вольный стиль. Финал.

05:00. Плавание. Женщины. 100 м на спине. Финал.

05:00. Стрельба. Пневматический пистолет, 10 м. Микст. Финал.

05:10. Плавание. Мужчины. 100 м на спине. Финал.

05:20. Плавание. Женщины. 100 м брасс. Финал.

09:00. Велоспорт. Маунтинбайк. Женщины. Кросс-кантри. Финал.

09:00. Прыжки в воду. Женщины. Синхронная вышка 10 м. Финал.

09:00. Стрельба. Пневматическая винтовка, 10 м. Микст. Финал.

09:30. Гребной слалом. Женщины. Байдарка-одиночка. Финал.

09:50. Тяжёлая атлетика. Женщины. До 59 кг. Группа А.

11:00. Конный спорт. Выездка. Командное первенство. Специальная программа. Финал.

12:35. Дзюдо. Женщины. До 63 кг. Финал.

13:00. Дзюдо. Мужчины. До 81 кг. Финал.

13:30. Фехтование. Женщины. Командная шпага. Финал.

13:45. Спортивная гимнастика. Женщины. Командное многоборье. Финал.

13:50. Тяжёлая атлетика. Женщины. До 64 кг. Группа А.

14:00. Софтбол. Финал.

16:00. Тхэквондо. Женщины. Свыше 67 кг. Финал.

16:15. Тхэквондо. Мужчины. Свыше 80 кг. Финал.