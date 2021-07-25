США — Россия: онлайн-трансляция волейбольного матча начнётся в 05:05

Мужская сборная по волейболу проведёт вторую игру на Олимпиаде в Токио 26 июля с командой США. Онлайн-трансляция матча начнётся в 05:05 по московскому времени.
В первом туре олимпийского турнира в группе В россияне обыграли команду Аргентины со счётом 3:1 (21:25, 25:23, 25:17, 25:21). Американцы в первом туре обыграли команду Франции — 3:0 (25:18, 25:18, 25:22).
На групповом этапе российские волейболисты также встретятся с командами Бразилии, Франции и Туниса. В плей-офф выйдут по 4 лучшие команды из каждой группы.
На Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро в 2016 году мужская сборная России по волейболу заняла четвёртое место, не сумев повторить успех 2012-го, когда завоевала золото. В полуфинале россияне уступили будущим чемпионам из Бразилии (0:3), а в матче за третье место потерпели поражение от команды США (2:3).
- 25 июля 2021
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