Егорян: Дериглазова как была победительницей, так ею и осталась

Двукратная олимпийская чемпионка 2016 года по фехтованию на саблях Яна Егорян, которая пропускает Игры в Токио из-за рождения ребёнка, оценила выступление рапиристки Инны Дериглазовой, ставшей серебряным призёром. Бронзу завоевала Лариса Коробейникова.
«Очень хорошо, что у нас есть две медали. И очень жаль, что Инна не смогла довести финальную встречу до победы. Инна — великая спортсменка, великая фехтовальщица в женской рапире. Ей нет равных. Не знаю, что произошло в финале, возможно, на малейшую секунду что-то промелькнуло у неё в голове. Считаю, что Инна как была победительницей, так ею и осталась. Даже несмотря на то что она с серебром Олимпийских игр. Хочу особо подчеркнуть, что в мировой женской рапире есть Инна. Потом идёт огромная пропасть, и только после — все остальные. Инна на голову выше всех. Она очень много трудится, ни на секунду не жалеет себя. Таких спортсменов очень мало в нашей стране.
Не думаю, что ей не хватило соревновательной практики. Она профессионал своего дела, несмотря на карантин, много тренировалась и работала. Слушайте, она выиграла семь или восемь турниров в России подряд, ездила на международный турнир перед Олимпиадой, который тоже завершился в её пользу. Просто что-то пошло не так в финале. Инна не робот, она тоже живой человек», — приводит слова Егорян «РИА Новости».
- 25 июля 2021
-
22:45
-
22:26
-
22:20
-
22:17
-
22:11
-
22:07
-
21:43
-
21:20
-
21:00
-
20:26
-
20:18
-
19:47
-
19:40
-
19:30
-
19:25
-
18:52
-
18:50
-
18:27
-
18:18
-
18:06
-
17:50
-
17:48
-
17:45
-
17:45
-
17:30
-
17:24
-
17:23
-
17:04
-
17:03
-
17:00
-
16:52
-
16:44
-
16:38
-
16:38
-
16:36