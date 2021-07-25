Егорян: Дериглазова как была победительницей, так ею и осталась

Двукратная олимпийская чемпионка 2016 года по фехтованию на саблях Яна Егорян, которая пропускает Игры в Токио из-за рождения ребёнка, оценила выступление рапиристки Инны Дериглазовой, ставшей серебряным призёром. Бронзу завоевала Лариса Коробейникова.

«Очень хорошо, что у нас есть две медали. И очень жаль, что Инна не смогла довести финальную встречу до победы. Инна — великая спортсменка, великая фехтовальщица в женской рапире. Ей нет равных. Не знаю, что произошло в финале, возможно, на малейшую секунду что-то промелькнуло у неё в голове. Считаю, что Инна как была победительницей, так ею и осталась. Даже несмотря на то что она с серебром Олимпийских игр. Хочу особо подчеркнуть, что в мировой женской рапире есть Инна. Потом идёт огромная пропасть, и только после — все остальные. Инна на голову выше всех. Она очень много трудится, ни на секунду не жалеет себя. Таких спортсменов очень мало в нашей стране.

Не думаю, что ей не хватило соревновательной практики. Она профессионал своего дела, несмотря на карантин, много тренировалась и работала. Слушайте, она выиграла семь или восемь турниров в России подряд, ездила на международный турнир перед Олимпиадой, который тоже завершился в её пользу. Просто что-то пошло не так в финале. Инна не робот, она тоже живой человек», — приводит слова Егорян «РИА Новости».