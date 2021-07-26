Норвежец Блумменфель завоевал золото в триатлоне на Олимпийских играх — 2020
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Кристиан Блумменфель из Норвегии выиграл соревнования по триатлону на Олимпийских играх в Токио. Он показал результат 1:45.04.
На втором месте финишировал британец Алекс Йи (1:45.15). Замкнул тройку представитель Новой Зеландии Хейден Уайлд (1:45.24).
Россияне Дмитрий Полянский и Игорь Полянский заняли 32-е и 43-е место соответственно.
Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год и стартовали 23 июля 2021 года. Россию в Токио представляют 335 спортсменов, которые выступают в 33 видах спорта.
На Олимпиаде-2020 россияне не примут участия в розыгрыше медалей в баскетболе, бейсболе/софтболе, гольфе, сёрфинге, скейтбординге, футболе и хоккее на траве.
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