Норвежец Блумменфель завоевал золото в триатлоне на Олимпийских играх — 2020

Кристиан Блумменфель из Норвегии выиграл соревнования по триатлону на Олимпийских играх в Токио. Он показал результат 1:45.04.

На втором месте финишировал британец Алекс Йи (1:45.15). Замкнул тройку представитель Новой Зеландии Хейден Уайлд (1:45.24).

Россияне Дмитрий Полянский и Игорь Полянский заняли 32-е и 43-е место соответственно.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год и стартовали 23 июля 2021 года. Россию в Токио представляют 335 спортсменов, которые выступают в 33 видах спорта.

На Олимпиаде-2020 россияне не примут участия в розыгрыше медалей в баскетболе, бейсболе/софтболе, гольфе, сёрфинге, скейтбординге, футболе и хоккее на траве.