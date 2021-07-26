Австралийка Титмус завоевала золото ОИ-2020 на дистанции 400 м кролем, у Ледеки — серебро

Австралийская пловчиха Ариарне Титмус выиграла золото Олимпийских игр в Токио на дистанции 400 м вольным стилем. Серебро завоевала американка Кэти Ледеки, являющаяся пятикратной олимпийской чемпионкой. Бронза досталась китаянке Бинцзе Ли.

Плавание. Олимпийские игры. Токио. Женщины. Вольный стиль. 400 м

1. Ариарне Титмус (Австралия) — 3.56,69.

2. Кэти Ледеки (США) — 3.57,36.

3. Бинцзе Ли (Китай) — 4.01.08.

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Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год. Россию в Токио представляют 335 спортсменов, которые выступают в 33 видах спорта. На Олимпиаде-2020 россияне не примут участия в розыгрыше медалей в баскетболе, бейсболе/софтболе, гольфе, сёрфинге, скейтбординге, футболе и хоккее на траве.