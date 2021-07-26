Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2020 Новости

Австралийка Ариарне Титмус завоевала золото Олимпиады-2021 на дистанции 400 м кролем

Австралийка Титмус завоевала золото ОИ-2020 на дистанции 400 м кролем, у Ледеки — серебро
Аудио-версия:
Комментарии

Австралийская пловчиха Ариарне Титмус выиграла золото Олимпийских игр в Токио на дистанции 400 м вольным стилем. Серебро завоевала американка Кэти Ледеки, являющаяся пятикратной олимпийской чемпионкой. Бронза досталась китаянке Бинцзе Ли.

Плавание. Олимпийские игры. Токио. Женщины. Вольный стиль. 400 м
1. Ариарне Титмус (Австралия) — 3.56,69.
2. Кэти Ледеки (США) — 3.57,36.
3. Бинцзе Ли (Китай) — 4.01.08.

В нашем «инстаграме» тоже горит олимпийский огонь. Подписывайся

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год. Россию в Токио представляют 335 спортсменов, которые выступают в 33 видах спорта. На Олимпиаде-2020 россияне не примут участия в розыгрыше медалей в баскетболе, бейсболе/софтболе, гольфе, сёрфинге, скейтбординге, футболе и хоккее на траве.

Олимпиада 2020. Плавание
Женщины. 400 м вольный стиль. Финал
26 июля 2021, понедельник. 05:20 МСК
Окончено
1
Ариарне Титмус
Австралия
3:56.69
2
Кэти Ледеки
США
3:57.36
3
Бинцзе Ли
Китай
4:01.08
Комментарии
Новости. Олимпиада 2020
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021