Дзюдоист Могушков уступил Оружову в 1/16 финала олимпийского турнира

Российский дзюдоист Муса Могушков проиграл азербайджанцу Рустаму Оружову в 1/16 турнира на Олимпиаде в Токио в весовой категории до 73 кг.

Счёт поединка – 1:0 в пользу азербайджанского дзюдоиста, который вышел в следующую стадию олимпийского турнира.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год и стартовали 23 июля 2021 года. Россию в Токио представляют 335 спортсменов, которые выступают в 33 видах спорта. На Олимпиаде-2020 россияне не примут участия в розыгрыше медалей в баскетболе, бейсболе/софтболе, гольфе, сёрфинге, скейтбординге, футболе и хоккее на траве.

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