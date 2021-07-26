Мужская сборная России по волейболу победила команду США на Олимпиаде-2020 в Токио

Мужская сборная России по волейболу в матче второго тура группового этапа Олимпийских игр в Токио (Япония) победила команду США со счётом 3:1 (25:23, 27:25, 21:25, 25:23). В составе победителей самым результативным игроком стал Дмитрий Волков — 16 очков.

В первом туре россияне обыграли команду Аргентины со счётом 3:1 (21:25, 25:23, 25:17, 25:21). 28 июля подопечные Туомаса Саммельвуо встретятся со сборной Бразилии.

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Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год. Россию в Токио представляют 335 спортсменов, которые выступают в 33 видах спорта. На Олимпиаде-2020 россияне не примут участия в розыгрыше медалей в баскетболе, бейсболе/софтболе, гольфе, сёрфинге, скейтбординге, футболе и хоккее на траве.