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Японские скейтбордистки завоевали золото и бронзу Олимпийских игр — 2021 в Токио

13-летняя японская скейтбордистка выиграла золото Олимпийских игр — 2020 в Токио
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13-летняя японская скейтбордистка Момидзи Нисия выиграла золото Олимпийских игр в Токио. Серебряным призёром стала бразильянка Раисса Леал. Бронза досталась японке Фуне Накаяме.

Скейтбординг. Олимпийские игры. Токио. Женщины. Улица
1. Момидзи Нисия (Япония) — 15,26.
2. Раисса Леал (Бразилия) — 14,64.
3. Фуна Накаяма (Япония) — 14,49.

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Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год… Россию в Токио представляют 335 спортсменов, которые выступают в 33 видах спорта. На Олимпиаде-2020 россияне не примут участия в розыгрыше медалей в баскетболе, бейсболе/софтболе, гольфе, сёрфинге, скейтбординге, футболе и хоккее на траве.

Олимпиада 2020. Скейтбординг
Женщины. Улица. Финал
26 июля 2021, понедельник. 06:25 МСК
Окончено
1
Момидзи Нисия
Япония
15.26
2
Раисса Леал
Бразилия
14.64
3
Фуна Накаяма
Япония
14.49
Комментарии
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