Виноградова вышла в финал стендовой стрельбы олимпийского турнира

Россиянка Наталья Виноградова вышла в финал стендовой стрельбы (скит) олимпийского турнира.

28-летняя спортсменка набрала 120 очков и разделила 4-6-е места с Исарап Импрасерцук из Таиланда и немкой Надин Мессершмидт. Россиянка Зиля Батыршина финишировала на 15-й строчке и не пробилась в финальную часть. Финал стендовой стрельбы (скит) пройдёт сегодня, 26 июля, начало — в 8:50 мск.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год и стартовали 23 июля 2021 года. Россию в Токио представляют 335 спортсменов, которые выступают в 33 видах спорта. На Олимпиаде-2020 россияне не примут участия в розыгрыше медалей в баскетболе, бейсболе/софтболе, гольфе, сёрфинге, скейтбординге, футболе и хоккее на траве.

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