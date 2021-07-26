Чемпион мира Коротышкин назвал причину провала россиян в кролевой эстафете на ОИ-2020

Чемпион мира по плаванию, призёр Олимпийских игр Евгений Коротышкин прокомментировал результат российских пловцов после неудачного выступления в кролевой эстафете 4х100 на Олимпиаде-2020 в Токио. Андрей Минаков, Владислав Гринёв, Владимир Морозов и Климент Колесников заняли седьмое место. Золото выиграла сборная США.
«Это системная ошибка. Отбор нужно делать либо за год, либо за месяц. Так как в нашей стране очень высокая конкуренция, отбираться за год, как это делает Венгрия или Швеция, нам нельзя — слишком много за год может подрасти спортсменов на топовый уровень.
Оптимально для наших спортсменов отбор делать за месяц и далее выступать на двух-трёх коммерческих стартах или открытых чемпионатах разных стран. После отбора уходить в работу — это провал», — цитирует Коротышкина ТАСС.
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- 26 июля 2021
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