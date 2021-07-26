Главный тренер России — о провале в кролевой эстафете: хочется задать встречный вопрос

Главный тренер сборной России по плаванию Сергей Чепик прокомментировал результат подопечных после неудачного выступления в кролевой эстафете 4х100 на Олимпиаде-2020 в Токио. Андрей Минаков, Владислав Гринёв, Владимир Морозов и Климент Колесников заняли седьмое место. Золото выиграла сборная США.

«Когда спрашивают, почему мы так проплыли, хочется задать встречный вопрос: а как получилось так, что перед эстафетой наших ведущих спортсменов Женю Рылова и Климента Колесникова на 100 м на спине поставили так по расписанию, что лишили нас возможности бороться за медаль. Обычно так не делается. Это новое расписание. Было 25 минут между этими стартами у Колесникова. Вопрос по графику стартов очень интересный, но никто его не задаёт. Обычно перерыв больше.

Все ребята сделали всё, что могли, по максимуму. Минаков улучшил свой личный рекорд на 0,03 — это очень хорошо. Но, к сожалению, лучший результат показал только Андрей Минаков. Гринёв у нас после ковида, он сидел две недели на изоляции в Венгрии. Он всё никак не восстановится, сам на себя не похож сейчас», — цитирует Чепика «Р-Спорт».

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