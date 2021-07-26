Саблистки Софья Позднякова и Софья Великая вышли в полуфинал Олимпиады-2020 в Токио

Две российские саблистки вышли в полуфинал на летних Олимпийских играх в Токио (Япония). В четвертьфинале Софья Позднякова одолела китаянку Чжажой Цян со счётом 15:12.

Софья Великая победила американку Мариел Загунис — 15:8, а Ольга Никитина уступила француженке Манон Бруне — 5:15.

В полуфинале Позднякова сразится с Бруне, а Великая — с венгеркой Анной Мартон. Поединки начнутся в 12:00 и 12:25 мск соответственно.

В нашем «инстаграме» тоже горит олимпийский огонь. Подписывайся

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год. Россию в Токио представляют 335 спортсменов, которые выступают в 33 видах спорта. На Олимпиаде-2020 россияне не примут участия в розыгрыше медалей в баскетболе, бейсболе/софтболе, гольфе, сёрфинге, скейтбординге, футболе и хоккее на траве.