Российские «пляжники» Лешуков и Семёнов одержали вторую победу на ОИ-2020 в Токио

Российские «пляжники» Илья Лешуков и Константин Семёнов обыграли представителей Австралии Кристофера Макхью и Дамьена Шумана во втором матче группового этапа олимпийского турнира в Токио (Япония) со счётом 2:0 (21:14, 21:16).

В третьем туре российский дуэт встретится с норвежской командой, в которой выступают Андерс Бернтсен Мол и Кристиан Сандли Сорум.

Напомним, в первом матче россияне одолели испанцев Пабло Эрреру Альепуса и Адриана Гавиру Кольяду.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год и теперь состоятся с 23 июля по 8 августа 2021 года. Россию в Токио представят 335 спортсменов, которые выступят в 33 видах спорта.

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