«У России регресс во всех видах спорта». Депутат Лебедев — о провале пловцов на ОИ-2020

Депутат Государственной Думы Российской Федерации Игорь Лебедев поделился мнением относительно возможности заражения коронавирусом российских «пляжников» и прокомментировал результат российских пловцов после неудачного выступления в кролевой эстафете 4х100 на Олимпиаде-2020 в Токио. Андрей Минаков, Владислав Гринёв, Владимир Морозов и Климент Колесников заняли седьмое место. Золото выиграла сборная США.

«Опасения наших «пляжников» из-за контакта их соперников с заболевшими коронавирусом объективны. Спортсмен готовится к Олимпийским играм несколько лет. Для всех это пик спортивной карьеры, для некоторых участие в ОИ бывает раз в жизни. Естественно, хочется показать наилучший результат. А быть снятым с соревнований из-за коронавируса не хочется никому.

Здесь проблема: стоило ли в принципе проводить Олимпийские игры в таких условиях, когда во всём мире бушует пандемия, зрителей не пускают на трибуны? А для кого у нас спорт? В первую очередь для болельщиков. Олимпийскому комитету надо было серьёзно задуматься о целесообразности проведения Олимпиады именно сейчас.

А что касается пловцов, то скажите мне, после Сальникова у нас плавать кто-то умеет? Мы вообще попали в эту эстафету восьмыми. Сотые доли секунды отделяли от вылета. Надо спорт развивать, деньги вкладывать в пропаганду спорта. Как мальчишки и девчонки пойдут заниматься спортом, если они по телевизору не могут посмотреть выступление олимпийцев? Должны же быть примеры у молодёжи. А какие у нас примеры? Идиотские шоу «Пусть говорят» или «Дом-2». После таких примеров никто не пойдёт заниматься спортом в нашей стране.

Мы говорим о том, что рассчитывали, но у нас во всех видах спорта наблюдается регресс. Сейчас есть синхронное плавание и художественная гимнастика, где золотые медали должны быть наши. Во всех остальных видах спорта нет никаких стопроцентных гарантий в результате», — сказал Лебедев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

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