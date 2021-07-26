Тренер сборной России по гандболу: оптимизм в игре с Бразилией — потеряли не 2, а 1 очко

Тренер женской сборной России по гандболу Алексей Алексеев прокомментировал ничейный результат с национальной командой Бразилии на Олимпийских играх — 2020 в Токио.

«Оптимизм во вчерашней игре — мы потеряли не два, а одно очко. Молодцы, что не сломались. Был момент, когда проигрывали два мяча. Самое страшное — не добавили, было отсутствие дисциплины.



Физическое состояние команды сейчас устраивает. Вчера же заметили, что именно Бразилия сбивала темп, очень много ходили пешком, в хороших играх за это предупреждают. Отсюда и такой счёт: 24-24, темп сбивался, можно было раньше поднимать руку. Не в претензию к судьям, но так они трактовали эти правила. Это было очень заметно», — сказал Алексеев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.