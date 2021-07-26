В Госдуме отреагировали на драматичный российский финал в женской сабле на ОИ-2020

Член комитета Государственной Думы РФ по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Дмитрий Свищёв прокомментировал победу россиянки Софии Поздняковой над соотечественницей Софьей Великой в финале турнира саблисток на Олимпиаде-2020 в Токио (Япония). Позднякова одержала победу со счётом 15:11.
«Мы поздравляем обеих наших девушек! Это совершенно грандиозный финал! Конечно, одной спортсменке обидно, другой, наоборот, приятно, но всё-таки стоит признать: это триумф российского фехтования.
Поздравляю федерацию, девушек, команду ОКР, да и всех россиян — Позднякова и Великая подарили нам большой праздник. Этот момент мы запомним надолго», — сказал Свищёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.
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- 26 июля 2021
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