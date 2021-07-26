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Софья Великая проиграла третий финал Олимпиады подряд

Софья Великая проиграла третий финал Олимпиады подряд
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Российская саблистка Софья Великая, уступившая соотечественнице Софии Поздняковой в финале Олимпиады-2020 в Токио, проиграла третий финал ОИ подряд.

В 2012 году в Лондоне Великая проиграла в финале представительнице Республики Корея Ким Джи Ён со счётом 9:15. В 2016 году в Рио-де-Жанейро Софья уступила в решающей схватке соотечественнице Яне Егорян со счётом 14:15. Поздняковой в Токио она проиграла со счётом 11:15.

Помимо трёх серебряных медалей ОИ, на счету Великой золото Рио-2016, завоёванное в командной сабле.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год. Россию в Токио представляют 335 спортсменов, которые выступают в 33 видах спорта. На Олимпиаде-2020 россияне не принимают участия в розыгрыше медалей в баскетболе, бейсболе/софтболе, гольфе, сёрфинге, скейтбординге, футболе и хоккее на траве.

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