Филиппинская тяжелоатлетка Диас выиграла золото ОИ-2020, у Чиншанло из Казахстана — бронза

Филиппинская тяжелоатлетка Хидилин Дияс завоевала золотую медаль Олимпийских игр в Токио в весовой категории до 55 кг. Серебряным призёром стала китаянка Ляо Цююнь. Бронза — у Зульфии Чиншанло из Казахстана.
Тяжёлая атлетика. Олимпийские игры. Токио. Женщины. До 55 кг
1. Хидилин Диас (Филиппины) — 224 кг (97 + 127, олимпийский рекорд)
2. Ляо Цююнь (Китай) — 223 (97 + 126).
3. Зульфия Чиншанло (Казахстан) — 213 (90 + 123).
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Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год. Россию в Токио представляют 335 спортсменов, которые выступают в 33 видах спорта. На Олимпиаде-2020 россияне не примут участия в розыгрыше медалей в баскетболе, бейсболе/софтболе, гольфе, сёрфинге, скейтбординге, футболе и хоккее на траве.
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