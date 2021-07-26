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Филиппинская тяжелоатлетка Диас выиграла золото ОИ-2021, у Чиншанло из Казахстана — бронза

Филиппинская тяжелоатлетка Диас выиграла золото ОИ-2020, у Чиншанло из Казахстана — бронза
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Филиппинская тяжелоатлетка Хидилин Дияс завоевала золотую медаль Олимпийских игр в Токио в весовой категории до 55 кг. Серебряным призёром стала китаянка Ляо Цююнь. Бронза — у Зульфии Чиншанло из Казахстана.

Тяжёлая атлетика. Олимпийские игры. Токио. Женщины. До 55 кг
1. Хидилин Диас (Филиппины) — 224 кг (97 + 127, олимпийский рекорд)
2. Ляо Цююнь (Китай) — 223 (97 + 126).
3. Зульфия Чиншанло (Казахстан) — 213 (90 + 123).

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Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год. Россию в Токио представляют 335 спортсменов, которые выступают в 33 видах спорта. На Олимпиаде-2020 россияне не примут участия в розыгрыше медалей в баскетболе, бейсболе/софтболе, гольфе, сёрфинге, скейтбординге, футболе и хоккее на траве.

Олимпиада 2020. Тяжёлая атлетика
Женщины. До 55 кг. Группа А
26 июля 2021, понедельник. 13:50 МСК
Окончено
1
Хидилин Диас
Филиппины
224
2
Ляо Цююнь
Китай
223
3
Зульфия Чиншанло
Казахстан
213
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