Глава ОКР Поздняков прокомментировал победу дочери в российском финале сабли на ОИ-2020
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Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков прокомментировал победу своей дочери Софии Поздняковой над соотечественницей Софьей Великой в финале турнира саблисток на Олимпиаде-2020 в Токио (Япония). Позднякова одержала победу со счётом 15:11, это её первая медаль Олимпийских игр, Великая в третий раз подряд проиграла в финале.
«Чувствую гордость за российскую саблю, выиграли золото и серебро. Был российский финал, я радуюсь. Обеим Соням поздравления с великолепным фехтованием. С огромным уважением отношусь к обеим спортсменкам, сдерживал свои эмоции из уважения к ним», — передаёт слова Позднякова корреспондент «Чемпионата».
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