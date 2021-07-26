Дмитрий Губерниев эмоционально отреагировал на золото российских гимнастов на ОИ-2020

Известный комментатор Дмитрий Губерниев эмоционально прокомментировал победу российских гимнастов на Олимпиаде-2020.

Денис Аблязин, Давид Белявский, Артур Далалоян и Никита Нагорный завоевали золотые медали в командном многоборье на Олимпиаде-2020 в Токио. Результат российских спортсменов — 262,500 балла. Серебряные медали достались гимнастам из Японии, бронза — у китайцев. Украинский квартет финишировал седьмым.

«А-а-а, ребята! Еду с плавания… Наши гимнасты — чемпионы Олимпийских игр впервые с 1996 года! Фантастика! Ребята, Нагорный, Далалоян — ребята, спасибо большое, вот это победа! А-а-а!» — сказал Губерниев в видео, выложенном в его телеграм-канале.

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