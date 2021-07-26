Позднякова прокомментировала победу над Великой в российском финале сабли на ОИ-2020

Российская саблистка София Позднякова прокомментировала победу над соотечественницей Софьей Великой в финале турнира ОИ-2020 в Токио. Позднякова победила со счётом 15:11.
«Здорово, я очень рада, что мы с Софьей принесли две медали в копилку нашей страны. Непростое время, всё очень круто. Опять был похожий финал на Рио-2016. Я как будто знала, что так должно было быть, но даже не думала об этом. Каждый спортсмен мечтает об этом. Помню, что Егорян говорила, что прошла секунда и всё прошло, сейчас именно так.
Дня три или четыре назад мне приснился сон, что мы сидели с девочками в комнате после проигранных поединков, пришла Соня, открыла большую коробку и сказала, что заняла второе место. Мне снилось ещё, что меня поселили к француженкам и к мужу не пускали. Рада, что всё это сон. Выдохнула сейчас.
Много чего снилось, но это было ещё в Хабаровске. Всё-таки думаешь всегда и это из-за того, что постоянно готовишься. Главное, что рядом мои близкие: папа, муж. Все родственники всегда на связи, спасибо интернету. Спасибо всем огромное!» — передаёт слова Поздняковой корреспондент «Чемпионата».
- 26 июля 2021
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