«Плачем все от счастья». Губерниев — об исторической победе российских гимнастов на ОИ

Известный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на победу российских гимнастов на Олимпиаде-2020.

Денис Аблязин, Давид Белявский, Артур Далалоян и Никита Нагорный завоевали золотые медали в командном многоборье на Олимпиаде-2020 в Токио. Результат российских спортсменов — 262,500 балла. Серебряные медали достались гимнастам из Японии, бронза — у китайцев. Украинский квартет финишировал седьмым.

Это первое олимпийское золото российских гимнастов с 1996 года.

«Плачем все от счастья. Исторический успех! Просто грандиозно, все выстрадали: Далалоян с травмой, Нагорный наш уникум, Аблязин, Белявский. Это величайшая победа! Всё было очень на тоненького.

Сейчас это уже не имеет значения, у нас прекрасное поколение! Сложно после таких побед остановить российскую тройку, ждём прорыва от пловцов и всех остальных», — сказал Губерниев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.