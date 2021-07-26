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Гимнаст Далалоян — о золоте Олимпиады 2021: эмоции от победы перекрывают всю боль, которую я испытывал

Гимнаст Артур Далалоян: эмоции от победы перекрывают всю боль, которую я испытывал
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Российский гимнаст Артур Далалоян поделился эмоциями после завоевания золотой медали в командном первенстве на Олимпийских играх — 2020 в Токио (Япония).

«Прекрасное самочувствие! Эмоции от победы перекрывают всю боль, которую я мог бы испытывать и испытал — чувствую себя великолепно.

Не могу сказать, что какой-то конкретный снаряд дался тяжелее. Начали спокойненько, но к брусьям и перекладине накипала эмоциональность. Вольные были самым сложным снарядом — они были заключительными. Для меня это были лишь вторые вольные за всю подготовку, которые я собрал после травмы. Самое главное, что у меня получилось сделать ту базу, которую планировал.

Для Дениса это тоже не самая лёгкая работа в его жизни — он тоже перенёс много травм на ноги. Никиту мы поставили в конце в качестве козыря: у нас был Давид Белявский, который после перекладины отслеживал оценки — вместе с тренерским штабом вёл подсчёты. Если бы нам не хватало нашего отрыва, то Никите пришлось бы отдуваться за всех. Но мы создали хороший отрыв — Никите надо было сделать свою комбинацию, с чем он идеально справился. Нет слов.

Когда прошло три месяца после операции… Это не то, чтобы больно — это дискомфорт. Я хожу, просыпаюсь ночью и чувствую это. Не могу сказать, что какой-то снаряд дался тяжелее — мне здесь с вами стоять тяжелее», — передаёт слова Далалояна корреспондент «Чемпионата».

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