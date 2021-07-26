Нагорный не сдержал слёз, Далалоян обнимал партнёров. Лучшие фото триумфа гимнастов

Сегодня, 26 июля, на Олимпиаде-2020 года в Токио российские гимнасты Денис Аблязин, Давид Белявский, Артур Далалоян и Никита Нагорный завоевали золотые медали в командном многоборье на Олимпиаде-2020 в Токио. Результат российских спортсменов — 262,500 балла.
Серебряные медали достались гимнастам из Японии, бронза — у китайцев. Украинский квартет финишировал седьмым.
Российский гимнаст Артур Далалоян поделился эмоциями после завоевания золотой медали в командном первенстве на Олимпийских играх — 2020 в Токио (Япония).
«Прекрасное самочувствие! Эмоции от победы перекрывают всю боль, которую я мог бы испытывать и испытал — чувствую себя великолепно.
Не могу сказать, что какой-то конкретный снаряд дался тяжелее. Начали спокойненько, но к брусьям и перекладине накипала эмоциональность. Вольные были самым сложным снарядом — они были заключительными. Для меня это были лишь вторые вольные за всю подготовку, которые я собрал после травмы. Самое главное, что у меня получилось сделать ту базу, которую планировал».
Лучшие кадры триумфа гимнастов — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.
- 26 июля 2021
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