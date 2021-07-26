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Виталий Мутко: выше командной победы в спортивной гимнастике ничего нет. Я горд за них!

Виталий Мутко: выше командной победы в спортивной гимнастике ничего нет. Я горд за них!
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Бывший глава Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко отреагировал на победу российских гимнастов на Олимпиаде-2020 в Токио (Япония).

Денис Аблязин, Давид Белявский, Артур Далалоян и Никита Нагорный завоевали золотые медали в командном многоборье. Это первое олимпийское золото российских гимнастов с 1996 года.

«Горд и рад за ребят. Дай бог, чтобы таких дней, как сегодня, было больше, потому что Олимпийские игры — это комплексные соревнования, всё-таки 33 вида. Для того, чтобы выступать в команде, надо завоевывать медали в различных видах спорта. На сегодня я очень рад. Гимнасты с 1996 года впервые завоевали золотые медали… Я знаю, какой это труд всей команды, какую работу проделала федерация, тренерский штаб, да и сами ребята, готовясь к Олимпиаде. Я от всей души их поздравляю! В этой сборной у каждого своя история, но в целом они молодцы. Выше командной победы в спортивной гимнастике ничего нет. Командой, да ещё и победить — это показывает уровень развития этого вида спорта. Я горд за них и выражаю им слова огромной признательности и благодарности», — сказал Мутко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.

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