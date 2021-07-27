Российский бадминтонист Сергей Сирант стартовал на ОИ-2020 с победы над эстонцем

В Тёфу (Япония) на стадионе «Мусасино Форест Спорт Плаза» состоялись первые матчи одиночного разряда по бадминтону у мужчин, где представитель России Сергей Сирант обыграл Рауля Муста из Эстонии — 2:0 (21:18, 21:18).

Следующую встречу в рамках второго тура группового этапа Сирант проведёт завтра, в среду, 28 июля, с индонезийцем Энтони Гинтингом.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год. Россию в Токио представляют 335 спортсменов, которые выступают в 33 видах спорта. На Олимпиаде-2020 россияне не примут участия в розыгрыше медалей в баскетболе, бейсболе/софтболе, гольфе, сёрфинге, скейтбординге, футболе и хоккее на траве.